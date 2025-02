Preta Gil conta sobre sua recuperação depois de 55 dias internada: 'Não consigo sentar'

A cantora Preta Gil, dividiu com seus fãs e seguidores nesta quarta-feira (19), novas informações sobre sua recuperação depois de ficar 55 dias internada em um hospital de São Paulo.

Através de seus stories no Instagram, Preta Gil contou que há a possibilidade de retirar um dos drenos ainda essa semana.

Leia também:

Castelo em Maricá: Prefeitura quer comprar estrutura medieval em Bambuí

Namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme chega ao fim



“Fiz fisioterapia, agora estou deitada esperando dar a hora da minha terapia. Doutor Fred vem aqui ainda hoje e talvez ele tire um dreno”, disse.

Preta Gil ainda explicou que a remoção traria alívio, porque o dreno está em uma região sensível. “Vou ficar muito feliz porque é um dreno em um lugar que dói muito, o cóccix. Então não consigo sentar. Na verdade, não estou podendo sentar mesmo, porque tem os pontos no bumbum. Aí fica sempre assim de ladinho”, contou.

No dia 11 de fevereiro, a artista recebeu alta hospitalar após ser submetida a uma cirurgia de 21 horas para a remoção de vários focos de tumor. No momento, ela continua com o tratamento em casa, com acompanhamento médico.