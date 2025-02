Shopping Multicenter Itaipu realiza a 3ª edição do Bloquinho Itinerante no Carnaval

O Circuito de Carnaval contará com atrações itinerantes, contagiando os corredores do primeiro e segundo piso do shopping com muita energia carnavalesca - Foto: Divulgação

O Circuito de Carnaval contará com atrações itinerantes, contagiando os corredores do primeiro e segundo piso do shopping com muita energia carnavalesca - Foto: Divulgação

O clima de Carnaval já está no ar, e o Shopping Multicenter Itaipu garante a folia para toda a família na Região Oceânica de Niterói. No dia 1º de março (sábado de Carnaval), das 15h às 19h, o mall será tomado pela alegria contagiante do Bloquinho Itinerante do Multi, que chega à sua 3ª edição com ainda mais música, diversão e cores.

O Circuito de Carnaval contará com atrações itinerantes, contagiando os corredores do primeiro e segundo piso do shopping com muita energia carnavalesca, interação com personagens, camarim divertido distribuição de confetes e muita música com o Bloquinho com a bateria, passistas, porta-bandeira e mestre sala da JV Samba Show.

Leia também:

Após tiroteio, dupla acusada por roubos é capturada em Icaraí

Namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme chega ao fim

Além dos sambas-enredo que fazem história na avenida, o repertório inclui marchinhas clássicas, axé, MPB, funk, pop e até forró, garantindo animação para foliões de todas as idades.

Programação do Circuito de Carnaval:

15h às 19h – Camarim Divertido - Local: Praça de Eventos – Distribuição de senhas no local

15h às 19h – Clube+ com distribuição de confetes - Local: 2º piso (em frente à Reserva)

15h30 às 18h30 – Interação com personagens pelos corredores do shopping

16h30 às 18h40 – Bloquinho com a bateria, passistas, porta-bandeira e mestre-sala da JV

Samba Show

Serviço:

Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu, Niterói – RJ

Evento: Circuito de Carnaval Multicenter Itaipu

Data: 1º de março de 2025 (sábado de Carnaval)

Horário do evento: das 15h às 19h

O shopping funciona em horário normal (10h às 22h) no sábado de Carnaval

*Evento Livre para Todas as Idades