Quatro presos durante operação em conjunto habitacional de Itaipuaçu

Quatro homens foram presos, um deles com mandado de prisão em aberto, durante uma operação realizada pela 6ª Companhia (Maricá) do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Residencial Carlos Marighella, em Itaipuaçu, nesta terça-feira (18/02). Com o grupo, os agentes apreenderam uma pistola, uma granada, dois radiotransmissores e grande quantidade de drogas.

Os agentes conseguiram localizar os acusados e o material apreendido a partir de uma informação encaminhada ao Disque Denúncia (2253-1177). Há quatro anos, o órgão não governamental mantém uma parceria com a Secretaria de Segurança Cidadã de Maricá. A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes, localizada na 76º DP (Niterói).

Leia também:

Decisivo, Vegetti é líder em participações em gols na Copa do Brasil desde sua estreia

Polícia prende suspeito de roubar casa do presidente do Botafogo

O secretário de Segurança Cidadã, coronel Júlio Veras, reforçou a importância da parceria entre a administração municipal, o Governo do Estado e o Disque Denúncia.

“Nós fazemos um trabalho integrado. Os nossos bancos de dados de inteligência estão sempre sendo compartilhados com as forças de segurança. Todo o trabalho desenvolvido pelos órgãos está, de alguma forma, em sinergia. Nosso objetivo é proporcionar mais segurança ao cidadão de Maricá”, destacou o secretário.