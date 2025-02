Polícia prende suspeito de roubar casa do presidente do Botafogo

Um homem acusado de invadir casas de luxo na Zona Sul do Rio foi preso na Comunidade Fallet-Fogueteiro, Zona Central do Rio, nesta quarta (19). Identificado como Claudevan Santos da Silva Filho, o suspeito é apontado como integrante de uma quadrilha supostamente responsável por uma série de roubos a imóveis, incluindo um assalto a casa do presidente do Botafogo, o empresário João Paulo Magalhães.

As investigações indicam que o suspeito liderou um grupo de três criminosos na invasão ao imóvel de João Paulo em janeiro. Imagens de câmeras de segurança recolhidas pela Polícia mostram o grupo invadindo o imóvel à luz do dia através de uma zona de mata e rendendo um segurança que trabalhava no imóvel. O guarda foi amordaçado e torturado, segundo as investigações. Um fuzil do proprietário da casa e uma pistola do segurança foram levados pelos criminosos.

Nesta quarta (19), os agentes localizaram o paradeiro de Claudevan e, com ele, foram apreendidas as duas armas de fogo roubadas na casa do empresário. Segundo o presidente do Botafogo, todos os pertences roubados foram recuperados nesta quarta (19). A ação foi realizada pela 10ª DP (Botafogo), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).