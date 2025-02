Decisivo, Vegetti é líder em participações em gols na Copa do Brasil desde sua estreia

Vegetti estreou com gol na Copa do Brasil 2025 - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vegetti estreou com gol na Copa do Brasil 2025 - Foto: Matheus Lima/Vasco

O argentino Pablo Vegetti lidera as participações em gols na Copa do Brasil entre todos os atletas desde que estreou na competição pelo Vasco, no ano passado. Após mais uma bola na rede na noite da última terça-feira (18) contra o União Rondonópolis, o 'Pirata' chegou aos oito gols pelo cruzmaltino no torneio, além de uma assistência.

Somando os números, nenhum jogador vascaíno alcança os números de Vegetti desde sua estreia. O atacante balançou as redes sete vezes na campanha que levou o Vasco até a semifinal em 2024 e terminou como artilheiro isolado da competição.

O primeiro gol de Vegetti foi diante do Marcílio Dias, pela primeira fase, com vitória por 3x1 no dia 27 de fevereiro de 2024. A partir daí, o argentino disparou. Ele marcou gols em todas as fases que disputou com a camisa do Vasco na competição.

Leia também:

▶ Maricá transforma paixão pelo Carnaval em profissão

▶ Governo regulamenta lei que restringe uso de celular na escola

Em 2024, além de marcar contra o Marcílio Dias, o argentino balançou as redes contra Água Santa (segunda fase), Fortaleza (terceira fase), Atlético-GO (oitavas de final), Athletico-PR (quartas de final) e Atlético-MG (semifinal). Esse ano, o centroavante voltou a marcar logo na primeira fase contra o União Rondonópolis.