Polícia Civil prende no Fallet-Fogueteiro criminoso que roubou armas de fogo em imóvel de luxo na Zona Sul

As investigações seguem, a fim de capturar os demais envolvidos - Foto: Divulgação - Polícia Civil

Policiais civis da 10ª DP (Botafogo) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizaram, nesta quarta-feira (19/02), uma ação cirúrgica na comunidade do Fallet-Fogueteiro para capturar um homem acusado de roubar um imóvel de luxo na Zona Sul. Ele é integrante de uma quadrilha armada especialista em crimes desta natureza.

O roubo foi praticado no dia 23 de janeiro e teve como vítima o presidente do Botafogo. Um grupo de três criminosos armados e encapuzados ingressaram no imóvel durante o dia, por uma área de mata. Eles renderam, amarraram, agrediram e torturaram o segurança da casa.

A ação dos bandidos durou três minutos. Eles conseguiram levar duas armas de fogo, sendo uma pistola do segurança e um fuzil do proprietário da casa.

Por meio da investigação, que contou com o apoio de peritos do Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP), foi possível identificar e localizar um dos autores. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão.

As investigações seguem, a fim de capturar os demais envolvidos.