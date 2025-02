PGR denuncia Jair Bolsonaro ao STF por tentativa de golpe

Jair Bolsonaro foi formalmente denunciado ao STF pela primeira vez desde que foi eleito presidente do Brasil em 2018 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Jair Bolsonaro foi formalmente denunciado ao STF pela primeira vez desde que foi eleito presidente do Brasil em 2018 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou, nesta terça-feira (18), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposto envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado investigada pela Polícia Federal (PF). A denúncia foi assinada pelo procurador-geral Paulo Gonet e encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Outras 33 pessoas também foram denunciadas.

O procurador-geral da Repúblico, com objetivo de otimizar o andamento dos processos dividiu as denúncias dos 34 investigados em cinco peças. Junto do ex-presidente Jair Bolsonaro foram denunciados os ex-ministros Braga Neto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Anderson Torres (Justiça) e Augusto Heleno (GSI). Também foram denunciados na mesma peça o ex-diretor-geral da Abin Alexandre Ramagem e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier.

Crimes Imputados a Bolsonaro

Bolsonaro é acusado de:

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima;

Deterioração de patrimônio tombado.

Leia também

➣ STF decide que vai fixar entendimento geral para aplicação da Lei da Anistia em crimes cometidos na ditadura militar

➣ Rio de Janeiro será sede da reunião de cúpula do Brics em julho

Investigações e Indiciamentos

Nos últimos anos, a Polícia Federal concluiu que o ex-presidente cometeu crimes em pelo menos cinco investigações em andamento no STF. Em três delas, Bolsonaro foi indiciado:

Fraude no cartão de vacinação – A PF aponta que houve adulteração de informações sobre sua imunização contra a Covid-19.

Venda de joias sauditas – Presentes recebidos pelo governo foram negociados nos Estados Unidos, sem autorização legal.

Trama golpista – Bolsonaro teria participado de articulações para subverter a ordem democrática.

Análise da Denúncia pelo STF

A denúncia contra Bolsonaro será analisada pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Cabe a Zanin, presidente do colegiado, pautar o julgamento do caso.

A expectativa é que a denúncia seja aceita e que o ex-presidente se torne réu ainda neste primeiro semestre de 2025, dando continuidade ao processo judicial.

O caso continua em andamento, e novos desdobramentos são aguardados nos próximos meses.