Vasco acorda no segundo tempo e vence o Rondonópolis na Copa do Brasil

O Vasco da Gama garantiu sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o União Rondonópolis-MT por 3 a 0, nesta terça-feira (18), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O time enfrentou dificuldades no primeiro tempo, mas voltou ligado na segunda etapa e conquistou a vitória com gols de Vegetti, Rayan e Hugo Moura. Agora, o Gigante da Colina aguarda o vencedor do duelo entre Barcelona-RO e Nova Iguaçu para saber quem será seu próximo adversário.

Primeiro Tempo de Dificuldades para o Vasco

Embora tenha dominado a posse de bola no primeiro tempo, o Vasco não conseguiu transformar o domínio em gols. A equipe começou bem, criando várias chances nos primeiros 20 minutos, mas a produção ofensiva foi diminuindo à medida que o tempo passava. O União Rondonópolis-MT se fechou bem defensivamente e, apesar de poucas chegadas ao ataque, teve algumas oportunidades para assustar o goleiro vascaíno.

A torcida vascaína, impaciente com o desempenho da equipe, fez-se ouvir com vaias ao final da primeira etapa.

Reação no Segundo Tempo: Gols e Conquista da Vitória

A pressão da torcida parecia ter surtido efeito no intervalo, e o Vasco voltou para o segundo tempo determinado a resolver a partida. Logo nos primeiros minutos, o atacante Vegetti sofreu pênalti na área. O próprio argentino foi para a cobrança e colocou o Vasco em vantagem, abrindo o caminho para a vitória.

Com a vantagem no marcador, o time de São Januário se manteve firme no ataque, enquanto o União nada fez na etapa complementar. Aos 37 minutos, em uma jogada bem trabalhada pela esquerda, Payet encontrou Rayan, que bateu forte e ampliou para o Vasco, deixando a vitória bem encaminhada.

O triunfo foi sacramentado aos 45 minutos, quando Hugo Moura aproveitou o rebote da entrada da área e disparou um forte chute, marcando o terceiro gol do Vasco e fechando a conta da partida.

Próximo Desafio: Vasco na Taça Guanabara

Agora, o Vasco volta sua atenção para o Campeonato Carioca e para o clássico contra o Botafogo, válido pela última rodada da Taça Guanabara. A Ferj ainda definirá o dia e o horário do confronto, que acontecerá após as 18h devido ao forte calor.

Próximo confronto na Copa do Brasil

O Vasco agora aguarda o vencedor do confronto entre Barcelona-RO e Nova Iguaçu, que se enfrentam no dia 26 de fevereiro, para conhecer seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil.