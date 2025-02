Trio é preso após roubar R$ 1 milhão em mercado na Baixada Fluminense

A quadrilha agiu após o horário de funcionamento do mercado, segundo as investigações - Foto: Reprodução

Foram presos três suspeitos de roubar R$ 1 milhão em mercadorias, em um mercado em Duque de Caxias, na Baixada, nesta terça feira (18). Segundo a Polícia Civil, os acusados tiveram ajuda de funcionários do comércio, para cometer os crimes.

As investigações da 59ª DP (Duque de Caxias), apontaram que a quadrilha agia após o horário de fechamento do mercado, localizado na Vila São Luis. Toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança.

Os presos, Alexandre Cassimiro dos Santos, Mateus Duarte Barreto e Matheus de Farias Pereira, vão responder por furto qualificado, abuso de confiança, concurso de pessoas e associação criminosa.

Dois suspeitos seguem foragidos. Um deles é Pedro de Jesus Brito Martins, ex-funcionário do mercado, responsável pelo fechamento do comércio e pelo acionamento do sistema de alarme. Ele possui 24 anotações criminais, a maioria por furto.



O outro, Danilo da Costa Moutinho, tem passagens por receptação e violência doméstica. A Polícia Civil segue com as buscas para localizar a dupla.