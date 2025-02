Carnaval: Balanço do Fonseca planeja melhor desfile da escola na era Caminho Niemeyer

O Balanço do Fonseca quer fazer bonito no Caminho Niemeyer - Foto: OSG/Carnaval

Faltando apenas três dias para os desfiles oficiais das escolas de samba nos Grupos A, B, C e de Avaliação no Carnaval de Niterói, a Balanço do Fonseca, tradicional agremiação da comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, Zona Norte da cidade, se orgulha em estar com o plano de trabalho do Carnaval de 2025 pronto. A agremiação, uma das quatro desfilantes do Grupo C, guardou a sete chaves o planejamento, criado para ser o melhor que a escola já apresentou desde que as agremiações saíram da Rua da Conceição, e passaram a se exibir no Caminho Niemeyer, a partir da edição de 2022.

O andamento dos trabalhos no Barracão destinado à montagem de alegorias e adereços a serem usados no desfile da próxima sexta-feira (21), no Barreto, Zona Norte de Niterói, mostra porque os sambistas do Balanço estão confiantes. A montagem dois carros alegóricos da agremiação foi concluída na semana passada. E segundo Carlos Xororó, ex-presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit) e diretor de Carnaval da agremiação, as fantasias também já estão prontas. Para que tudo corra bem na apresentação, o Balanço também procurou intensificar os ensaios de rua, entre dezembro de 2024 e janeiro desse ano.

A logo do enredo do Balanço do Fonseca para o Carnaval de 2025 | Foto: Divulgação/Balanço do Fonseca

Disputa acirrada - O Balanço será a terceira escola a desfilar, no Grupo C, que tem outras três agremiações, na seguinte ordem: Bem Amado; Cacique da São José, o próprio Balanço e a Galo de Ouro. O Grupo C desfila na noite de sexta-feira, junto com as agremiações do Grupo B.

Esse ano, foi aberto o Grupo de Avaliação para 3 novas agremiações na folia em Niterói, que vão se apresentar após o Grupo A, no sábado de Carnaval (22), na seguinte ordem: Ponta da Areia, Data Vênia Dotô e Bugres do Cubango, que disputam uma única vaga de acesso ao Grupo C. Pelo regulamento, esse grupo continuará com 4 escolas em 2026, onde a escola campeã sobe para o Grupo B, e a última colocada se junta à segunda e a terceira, respectivamente do C. Dessa forma, regulamento estabelece que a quarta e pior colocada desse grupo vai e desfilar para avaliação nos próximos carnavais, em edição a ser estabelecida conjuntamente entre as escolas e os organizadores dos desfiles.

"Nosso objetivo é fazer o melhor desfile da escola desde que passamos a desfilar no Caminho Niemeyer, a partir de 2022", afirmou Xororó. O plano de desfiles do Balanço seria fazer uma apresentação com organização, beleza plástica e canto forte, para criar um bom clima entre a platéia presente e cumprir bem o regulamento em busca de boas notas. Para se ter idéia do que a escola pretende apresentar, O plano de desfiles tem 365 pessoas desfilando, 165 a mais do que as 200 previstas no regulamento. "Usamos mais recursos do que a verba destinada às agremiações do nosso grupo, pois a nossa proposta e continuar no Carnaval e fazer ainda melhor em 2026", afirmou Xororó.

Enredo - O Balanço do Fonseca vai mostrar no Caminho Niemeyer o encanto e a magia que une Oxum e Yemanjá num encontro de suas águas. O Balanço vai saudar essas yabás guerreiras e contar a história de uma remota aldeia africana, situada entre as densas florestas e próximo à costa do Oceano Atlântico, com o enredo "A Magia do encontro das Águas", de autoria de ìndio Garcia, um veterano do Carnaval na região.

Carlos Xororó | Foto: OSG/Carnaval

Trata-se de uma narrativa africana onde uma Aldeia passa por uma enorme escassez de águas doce e salgada. Então os griôs daquela tribo dizem que dois indivíduos deverão ir até o ponto mais alto, onde a água do rio se encontra com o mar, e realizar uma oferenda para as Yabás Oxum e Yemanjá. Para isso terão que vencer obstáculos como tribos rivais e criaturas. "Prometemos surpresas, afirmou Xororó.

Hostória - Fundada em 2002 como um bloco carnavalesco, só desfilou oficialmente a partir de 2007.estreando como no Grupo Especial de enredo em 2008, quando foi a quinta colocada, empatada com a Bem Amado. No Carnaval de 2023, obteve um vice campeonato e passou a desfilar como escola de samba no Grupo B.