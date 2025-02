Polícia recaptura presos que fugiram em ataque a delegacia em Caxias

Uma dupla de suspeitos que fugiu do cárcere no último sábado (15), após um ataque de criminosos à 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, foi recapturada pela Polícia nesta terça-feira (18). Os acusados pelo ataque invadiram a Delegacia para “resgatar” dois traficantes presos, conhecidos como Rato e Cabelinho. Quem escapou, no entanto, fora outros dois homens, aparentemente sem ligação com o ataque, que foram encontrados pelos agentes no Complexo da Mangueirinha, também em Caxias, na Baixada.

Os suspeitos recapturados foram identificados como Carlos Eduardo de Souza Mendonça, preso por furto, e Fabricio Oliveira Pinto de Souza, preso por acusações de violência doméstica. A Polícia não identificou ligação entre eles e os criminosos responsáveis pelo ataque, que são acusados de envolvimento com tráfico na região. Eles foram encontrados em casa na comunidade e presos com o apoio de agentes que atuavam em uma operação contra roubos de celular nesta terça (18).

Leia também:

➢ Jovem é morto a tiros após perseguir criminosos que roubaram moto do amigo

➢ Criminoso furta sacola com café logo após cliente sair de supermercado no Ingá

A Polícia Civil segue procurando os responsáveis pelo ataque à Delegacia, que seriam ligados ao tráfico na comunidade Vai Quem Quer, em Caxias. O principal suspeito pelo atentado é Joab da Conceição Silva, apontado como chefe do tráfico na Comunidade Rua Sete e, segundo investigações, amigo de Rodolfo Manhães Viana, o Rato, suposto chefe do tráfico no Vai Quem Quer.

Rodolfo e Wesley de Souza do Espírito Santo, o Cabelinho, foram presos no sábado (18), mas não estavam na Delegacia no momento em que os criminosos invadiram o local para o “resgate”. O ataque deixou dois policiais civis feridos. Ambos já receberam alta. A sede da 60ª DP foi depredada pelos disparos e está interditada desde o atentado, na noite de sábado (15). No domingo (16), um suspeito morreu e outros cinco foram presos em uma operação policial para encontrar os envolvidos no ataque.