Jovem é morto a tiros após perseguir criminosos que roubaram moto do amigo

O crime ocorreu em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução - TV Globo

Durante uma perseguição a assaltantes que atacaram seu amigo, o jovem Gabriel Monteiro Almeida, de 27 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (18), em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Os assaltantes levaram a motocicleta do amigo da vítima na Rua Francisco Otaviano, no Arpoador. Ao presenciar a ação criminosa, Gabriel iniciou uma perseguição. Quando chegou à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, o jovem foi atingido por dois tiros e morreu ainda no local.

O veículo do amigo foi levado pelos criminosos. Ainda não há informações sobre a identidade do suspeito.

A perícia no local já foi realizada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que segue investigando a ocorrência. A moto da vítima foi encaminhada para perícia.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.