Criminoso furta sacola com café logo após cliente sair de supermercado no Ingá

Além do café, os policiais apreenderam uma faca e uma tesoura com o acusado - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante após furtar dois pacotes de café Pilão de uma mulher, no bairro Ingá, em Niterói. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (17).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por populares que informaram sobre o furto de uma bolsa de compras, realizada por um homem que fugiu correndo pela rua. Imediatamente, os policiais realizaram buscas nas imediações e conseguiram localizar o suspeito na Rua Doutor Paulo Alves.

Durante a abordagem, o homem, de 26 anos, foi encontrado com a bolsa furtada. Dentro da sacola, estavam dois pacotes de café Pilão, que haviam sido roubados da vítima, de 42 anos. Além do produto, os policiais apreenderam uma faca e uma tesoura com o acusado.

O suspeito, que possui antecedentes criminais por lesão corporal, foi encaminhado para a 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.