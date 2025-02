Polícia Civil prende homem que estuprou a própria filha de 4 anos em São Pedro da Aldeia

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio prenderam, nesta segunda-feira (17), um homem acusado de estupro de vulnerável, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos. O crime foi cometido contra a própria filha do acusado, de 4 anos.

Segundo as investigações, na madrugada do dia 14 de fevereiro, a mãe da criança a levou ao hospital após levantar suspeitas do abuso. A genitora e a vítima foram encaminhadas à Deam, e a menor passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), que comprovou o crime.

Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão temporária do autor. Logo após a expedição do mandado, os agentes apuraram que ele estaria pedindo dinheiro para fugir. Diante disso, as equipes agiram rapidamente para capturá-lo.