Colisão entre dois ônibus em Ipanema deixa três pessoas feridas

Uma colisão entre dois ônibus nos bairros de Copacabana e Ipanema, Zona Sul do Rio, deixou três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (18).

A equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para atender a ocorrência por volta das 7h15, na Avenida Rainha Elizabeth, próximo à Rua Xavier Leal. O socorro às vítimas foi prestado por bombeiros do quartel de Copacabana.

Foram socorridos pelos bombeiros, dois homens e uma mulher, ainda não identificados, apresentando ferimentos leves. Os homens foram liberados ainda no local, porém a mulher precisou ser encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



Segundo informações do Centro de Operações Rio, o trânsito está com lentidão no trecho. Além disso, a CET-Rio também está presente no local do acidente.

Por meio de nota, o Rio Ônibus disse que as empresas esperam a perícia para compreender a dinâmica da colisão e que acompanham o caso.