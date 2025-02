DEAM de São Gonçalo identifica autor do incêndio em viatura; Vídeo!

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo conseguiu identificar o autor do incêndio criminoso que destruiu uma viatura da unidade policial, estacionada em frente à delegacia, na Avenida 18 do Forte, em São Gonçalo, no dia 26 de outubro de 2024.

O caso ganhou destaque pela audácia dos criminosos, que agiram em plena luz do dia, em frente à sede policial. Durante as investigações iniciais, a equipe da DEAM obteve imagens das câmeras de segurança da região, que mostraram três indivíduos em duas motocicletas cometendo o ato criminoso. Imediatamente, a delegacia especializada colheu o depoimento de uma testemunha que presenciou os fatos e solicitou perícia técnica. A análise pericial confirmou que o incêndio foi provocado por uma substância explosiva.

A análise pericial confirmou que o incêndio foi provocado por uma substância explosiva. | Foto: Divulgação

Com base nas evidências, a autoridade policial da DEAM representou pela quebra do sigilo de antenas e, após a análise dos dados das buscas eletrônicas e a oitiva de diversas pessoas, um dos suspeitos foi identificado. O homem foi ouvido na sede da DEAM e, durante seu depoimento, reconheceu-se nas imagens das câmeras de segurança.





Com a conclusão da investigação, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito. Apesar do parecer favorável do Ministério Público, a prisão preventiva foi indeferida pelo Judiciário. Contudo, as investigações continuam, e as declarações do suspeito permitiram a identificação dos outros dois envolvidos no ataque à viatura, que também são suspeitos de associação ao tráfico de drogas e danos qualificados ao patrimônio público com o uso de substância explosiva.

As investigações continuam em andamento, com o Inquérito Policial desmembrado para dar prosseguimento à apuração dos outros dois envolvidos. A DEAM de São Gonçalo segue trabalhando para esclarecer todos os aspectos do caso e garantir a responsabilização dos criminosos.