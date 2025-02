Obras da SEIOP transformam infraestrutura de Queimados e levam mais qualidade de vida à população

Com um investimento superior a R$ 20 milhões, as intervenções contemplaram 40 ruas - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) tem levado melhorias significativas para os moradores de Queimados, na Baixada Fluminense. No sábado, 15 de fevereiro, o secretário Uruan Andrade esteve no município visitando as obras de pavimentação e revitalização que beneficiaram diversos bairros, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população.

Os impactos positivos das obras já são sentidos pelos moradores | Foto: Divulgação

Com um investimento superior a R$ 20 milhões, as intervenções contemplaram 40 ruas nos bairros Valdariosa e Vila São João, especialmente na região do Parque Olímpo. Além da drenagem e pavimentação, as obras facilitaram o deslocamento dos moradores e impulsionaram o comércio local.

“Essa foi uma obra muito solicitada pelos moradores. Agora, os ônibus conseguem passar, as visitas chegam sem dificuldades e a população não sofre mais com alagamentos nos dias de chuva. Essa revitalização trouxe mais segurança, mobilidade e bem-estar para todos”destacou o secretário Uruan Andrade.

Os impactos positivos das obras já são sentidos pelos moradores. A cabeleireira Geisa da Silva Rodrigues, moradora de Valdoriosa, celebrou o novo asfalto. Está um dos melhores de Queimados!” - afirmou.

A comerciante Thalíssia Oliveira, que vive há 25 anos na região, destacou como a pavimentação melhorou a vida dos comerciantes locais. “Antes, quando chovia, os ônibus não conseguiam passar e a gente ficava ilhado. Hoje, tudo mudou, não temos mais lama dentro de casa”, comemorou.

Já a dona de uma mercearia na região, Maria Antônia Godoi, ressaltou que a melhoria foi fundamental para o seu negócio. “Antes do asfalto, os clientes não chegavam até aqui e os produtos tinham dificuldade para serem entregues por causa da lama. Eu precisava andar de bota todo dia. Agora, tudo mudou para melhor”, relatou.

Moradores estão comemorando as melhorias do bairro | Foto: Divulgação

Além das ruas pavimentadas, a Avenida Irmãos Guinle recebeu a revitalização completa da ciclovia, proporcionando mais segurança para ciclistas e pedestres. As melhorias integram um conjunto de investimentos do Governo do Estado, que busca fortalecer a infraestrutura dos municípios fluminenses.

O secretário Uruan Andrade esteve no município visitando as obras de pavimentação e revitalização | Foto: Divulgação

"Essas obras representam mais do que asfalto e drenagem. São um compromisso com a dignidade e a cidadania da população. Seguimos trabalhando para garantir mais qualidade de vida para o povo de Queimados”, finalizou Uruan Andrade.