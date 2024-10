Viatura da Deam pega fogo em São Gonçalo; vídeo

Na madrugada deste sábado (26), uma viatura da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), pegou fogo, na Rua Dezoito do Forte, no Mutuá, em São Gonçalo.

Bombeiros foram acionados ao local e, quando chegaram, encontraram a viatura em chamas. Apesar do fogo alto, ninguém se feriu.

A polícia ainda não deu informações sobre o caso e não comentou o que pode ter iniciado o incêndio.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.





Divulgação