Tentativa de assalto termina com suspeito morto na Gávea

Um suspeito foi morto por um delegado da Polícia Civil durante uma tentativa de assalto na Gávea, na Zona Sul do Rio, durante a noite desta sexta-feira (14). O comparsa dele conseguiu fugir, segundo o relato do agente. Apesar de terem trocado tiros, o policial não foi atingido.

De acordo com a Polícia, os dois suspeitos se aproximaram do agente em uma motocicleta na Rua das Acácias. Um deles atirou contra o policial no momento de abordá-lo para o crime, segundo o relato. O delegado reagiu e o suspeito foi baleado. O condutor da moto fugiu.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e o homem já estava me óbito quando os agentes chegaram. A identidade e o paradeiro do outro suspeito estão sendo investigados pela unidade policial.

