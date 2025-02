Estrangeiros acusados de furtos em MG são presos em Petrópolis

Um trio de estrangeiros acusados por uma série de furtos a estabelecimentos, em Minas Gerais, foi capturado em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite da última quinta-feira (13). Dois peruanos e um argentino foram presos; eles seriam responsáveis por diversos furtos em hotéis e em um shopping de Juiz de Fora.

Os peruanos seriam pais e filha, segundo a PRF. Eles estavam juntos em um veículo atravessando a rodovia BR-040 quando foram parados por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT). Ao perceber a ação policial, a peruana teria tentado arremessar uma bolsa com itens roubados pela janela, de acordo com a Polícia. No entanto, durante a abordagem, os policiais encontraram o material, que não tinha nota fiscal.

Em revista, mais itens com origem duvidosa foram encontrados, incluindo oito aparelhos celulares, eletroeletrônicos, bebidas, roupas, entre outros. Todo o material foi apreendido e o grupo foi autuado em flagrante por furto qualificado. O trio foi levado para 105ª DP (Petrópolis) e permaneceu preso, à disposição da Justiça.