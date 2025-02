Fornecedor de armas para o trafico é preso em apartamento no Recreio dos Bandeirantes

Nesta sexta-feira (14), um homem — acusado de fornecer armas ao tráfico — foi preso em flagrante no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. No apartamento, foram achados quatro fuzis, oito pistolas e cinco revólveres com Marcus Paulo Lopes de Lima. A operação da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) tinha o objetivo de combater o tráfico de armas e a criminalidade organizada, disse a Polícia Civil.

Foram apreendidas no começo da operação, duas espingardas, uma pistola 9mm, um revólver calibre 357 e munições. Já à tarde, o apartamento, que seria um verdadeiro arsenal, foi encontrado no Recreio.

De acordo com a Polícia Civil, essa apreensão teve grande importância contra “o fornecimento de armamento pesado a facções criminosas, evitando que essas armas chegassem às ruas e fossem utilizadas em ações violentas”.

