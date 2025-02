Papa Francisco é hospitalizado em Roma devido problemas de saúde

Papa Francisco foi internado com problemas respiratorios - Foto: Reprodução/Instagram

O papa Francisco foi internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, na Itália, nesta sexta feira (14), devido uma bronquite. O religioso tentou continuar com sua agenda normalmente e acabou piorando seu estado clínico, com isso, ele continuará na unidade onde passará por exames.

O argentino de 88 anos, apresentou dificuldades para respirar nos últimos dias e precisou delegar a um assistente, a leitura de alguns discursos. O Vaticano informou que, o papa foi internado após suas audiências matinais.

Depois de ler parte de seu pronunciamneto, na última quarta feira (12), ele pediu para que Dom Pierluigi Giroli, membro da Secretaria de Estado, terminasse o dircurso. "Deixe-me pedir ao padre que continue lendo porque ainda não posso com minha bronquite. Espero que, da próxima vez, eu possa", disse, na ocasião.

No último domingo, ele também teve que imterromper a missa do Jubileu das Forças Aemadas, por conta de complicações respiratórias, pedindo que um membro da Secretária do Estado continuasse.

A saúde do papa tem sido um motivo de grande preocupação dos fieis nos últimos anos. Em dezembro do ano passado, Francisco teve uma forte gripe que o deixou dentro de casa por um período, quando o religioso retornou a fazer aparições públicas, ele precisou do uso de uma cadeira de rodas para se locomover, que o acompanhou até sua internação.

Ainda bem jovem, o papa perdeu parte de seu pulmão, fazendo com que sua saúde respirátoria fosse ainda mais dificil de cuidar. Em janeiro deste ano Francisco sofreu uma queda, onde machucou seu braço direito que precisou ser imobiliza-ló e ficou com hematomas eu seu rosto.

Além disso, o religioso já passou por casos constantes de dores no joelho, uma cirurgia de hérnia e inflamação no cólon.