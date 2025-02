Fluminense encaminha a contratação do volante Otávio, do Atlético-MG

Fluminense está próximo de anunciar o volante Otávio, do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Fluminense está próximo de anunciar o volante Otávio, do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O Fluminense se aproximou da contratação do volante Otávio, do Atlético-MG. Os clubes chegaram a um acordo no modelo de pagamento pelo atleta e já trocam documentos para finalizar a transferência.

O jogador agora é aguardado no Rio de Janeiro na próxima semana para realizar os exames e assinar o contrato válido até dezembro de 2027. Otávio não deve ser relacionado para a partida do Galo diante do Tombense, neste sábado (15), pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Otávio, de 30 anos, será o nono reforço do Tricolor para a temporada 2025. Ele vem para suprir uma das prioridades que ainda restavam para a diretoria nesta janela. Internamente, o Flu enxerga o jogador como experiente e que agregaria para o setor com jogadores com idade até 26 anos.

Revelado pelo Athletico-PR, Otávio subiu para ao profissional em 2014. As boas atuações em Curitiba durante quatro anos chamaram atenção do Bordeaux, da França. Foram quatro temporadas e meia na Europa antes de retornar ao Brasil para defender o Galo, em 2022.

No currículo, Otávio tem a conquista da Supercopa do Brasil de 2022, além do tricampeonato Mineiro em 2022, 2023 e 2024.

O meio-campista não deve ser a última contratação tricolor nesta primeira janela de transferências de 2025. A diretoria ainda busca um centroavante para disputar espaço com Cano no comando de ataque, especialmente após a venda de Kauã Elias.