Tiroteio deixa dois feridos e van é atingida por bala perdida no Rio; vídeo

O condutor estava sozinho no momento do disparo e teve ferimentos leves após ser atingido por estilhaços. Além dele, uma mulher, que não estava na van, foi baleada no mesmo horário próximo ao local onde a van foi atingida. Ela foi internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda nesta quinta (13); a identidade da vítima e seu estado de saúde não foram divulgados.

Segundo a Polícia Militar, os disparos provavelmente vieram de um confronto entre criminosos de duas facções diferentes que disputam por território no Morro do Juramento. 21 linhas de ônibus tiveram que desviar suas rotas por conta do tiroteio. Não há registro de presos.