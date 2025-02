Suspeito é preso com arma na Coruja, em São Gonçalo

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na Comunidade da Coruja, em São Gonçalo, foi capturado pela Polícia na manhã desta sexta-feira (14). De acordo com a corporação, uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi enviada ao local para patrulhamento na Rua Sebastião Haroldo de Souza e encontrou o suspeito, armado.

Uma pistola com munições e uma carga ainda não quantificada de entorpecentes foi apreendida com ele. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante e levado junto do material ilícito para a 73ª DP (Neves), que registrou a ocorrência.