Homem e menor baleados são internados no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo

Dois homens baleados foram internados no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, no início da noite dessa quinta-feira (13). A primeira vítima, um homen negro, com cerca de 28 anos presumíveis, deu entrada no setor de emergência às 17h39, levado por populares. A vítima teria sido baleada na comunidade do Jóquei, em região próxima ao Colubandê.

Já o menor, de 14 anos pesumíveis, deu entrada no hospital um minuto depois, da mesma forma. As vítimas receberam os primeiros socorros e os policiais de plantão aguardam a melhora dos pacientes para tentarem obter mais informações sobre as circunstâncias em que foram feridos.

* Em apuração

