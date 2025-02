Professor é preso em flagrante por perseguição e violência psicológica contra a ex - Foto: Divulgação

Professor é preso em flagrante por perseguição e violência psicológica contra a ex - Foto: Divulgação

Um professor de 41 anos, acusado de perseguição e violência psicológica contra a ex-namorada, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (13), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Moacir Alex Cruz Porto dos Santos foi detido pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu e responderá pelos crimes de perseguição, injúria e divulgação de cenas de sexo.

Em seu depoimento, a vítima relatou que o acusado tentava reatar o relacionamento, que havia terminado em outubro do ano passado. Ela afirmou que Moacir a incomodava constantemente, enviando mensagens e áudios com xingamentos e humilhações, além de fazer ligações frequentes. A vítima também revelou que o agressor compartilhou fotos íntimas dela com o atual companheiro.A delegada Mônica Leal disse que a perseguição sempre envolve outros tipos de crimes.

Leia também!

Justiça reabre caso de Ricardo Rocha, que alega ser filho de Gugu Liberato



Incêndio no Rio: nove vítimas seguem em estado grave

“Esse crime de perseguição vem sempre acompanhado de outros crimes, como a injúria, a ameaça. Ele xinga a vítima e, além do mais, há nesse caso violência psicológica: ‘fracassada, você engordou’. O tempo todo esse autor liga pra vítima, manda mensagens, vai até o trabalho da vítima, ou seja, não deixa a vítima respirar”.

Segundo a polícia, o homem tem seis ocorrências de perseguição com três vítimas diferentes.