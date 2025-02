Justiça reabre caso de Ricardo Rocha, que alega ser filho de Gugu Liberato

Ainda não é o fim da história do homem que tenta provar ser filho do falecido apresentador Gugu Liberato. Nesta quarta-feira (12), a Justiça permitiu a reabertura do caso envolvendo Ricardo Rocha, que alega ser filho do apresentador.

As informações sobre a reabertura do caso foram divulgadas no programa A Tarde é Sua, pelo colunista Gabriel Perline. De acordo com ele, o corpo jurídico do suposto filho de Gugu teria apresentado uma nova tese persuasiva o suficiente para a reabertura do caso.

A defesa alega que Gugu Liberato não seria filho biológico de Maria do Céu, sua mãe, e que teria sido ela a doadora do material genético para o primeiro exame de DNA, no qual o resultado foi negativo para a paternidade.

Na nova tese, a defesa anexou vários documentos que sugerem que o apresentador seria filho biológico de Augusto, irmão de Maria do Céu. Segundo os advogados, a idosa teria apenas registrado o artista. Os testes foram analisados por um perito especialista em genética, contratado por Ricardo, que apontou mais de 90% de compatibilidade genética entre o suposto filho e a família Liberato, um grau de parentesco considerado alto.

Além disso, a tese também incluiu dados extraídos de um site de análise genealógica. Nesse depoimento, foram enumeradas algumas fragilidades na decisão que arquivou o caso, incluindo a naturalidade sanguínea de Ricardo. O documento revela que sua ancestralidade vem de Bragança, cidade portuguesa, a mesma de origem da família Liberato.

Ricardo Rocha pediu que o corpo de Gugu Liberato fosse exumado para um novo exame de DNA, agora utilizando diretamente o material genético do suposto pai. Até o momento, a Justiça pediu que a família se manifeste sobre o caso e, a partir disso, tomará a decisão final.