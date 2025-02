Tiroteio interdita Avenida Brasil e Linha Vermelha nos dois sentidos

Uma troca de tiros entre policiais e suspeitos na Zona Norte do Rio fechou o trânsito em algumas das principais vias da região na tarde desta quarta-feira (12). A Avenida Brasil foi completamente interditada nos dois sentidos e, segundo motoristas, a Linha Vermelha, que estava sendo usada como rota alternativa, também foi fechada pelo conflito. Ainda não há informações sobre feridos.

Relatos iniciais indicam que policiais civis e militares foram enviados à região para capturar um suspeito apontado como chefe do tráfico de drogas, conhecido como “Peixão” que estaria escondido no Complexo de Israel segundo as investigações.

A ação resultou em troca de tiros e, por protocolo de segurança, a PM informou que a Av. Brasil foi fechado. Imagens de internautas compartilhadas nas redes sociais mostram motoristas deixando seus veículos na via e se escondendo dos tiros próximo a mureta da via.

Um ônibus foi atingido por disparos, de acordo com a RioÔnibus, e o trajeto de seis linhas foi alterado por conta dos conflitos. Segundo o portal g1, um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM) também foi atingido e precisou fazer um pouso de emergência em uma base da Marinha na região. A ação segue em andamento e não há informações confirmadas sobre feridos ou presos.