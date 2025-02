Van da Polícia se envolve em acidente; presos e policiais ficam feridos

Cinco detentos e dois policiais ficaram feridos depois que uma van da Polícia Civil colidiu com um caminhão-guincho na rodovia BR-393, na altura de Barra do Piraí, interior do Rio, na manhã desta quarta-feira (12). A viatura, que transportava quatro mulheres e um homem presos, bateu de frente com um guincho que cruzava a pista. Os sete feridos foram levados ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, na Baixada, onde seguem internados.

Agentes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária que administra a rodovia, a K-Infra, foram acionados. A via precisou ser interditada e, segundo a K-Infra, até às 12h35 o trânsito estava sendo desviado pelas alças de acesso. O estado de saúde das vítimas não foi informado. A 88ª DP (Barra do Piraí) está investigando a coleção.

