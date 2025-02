Posto de gasolina clandestino é interditado no Colubandê

Um posto de combustível clandestino no Colubandê, em São Gonçalo, foi descoberto e interditado durante uma operação de fiscalização realizada na região na manhã da última terça-feira (11). Localizado na esquina da Avenida Jornalista Roberto Marinho, o estabelecimento, que funcionava sob uma bandeira falsa, não tinha as devidas licenças para funcionamento, segundo o Governo do Estado, e usava combustível adulterado para abastecer.

Segundo os agentes que participaram da ação, as bombas de abastecimento usadas no espaço também estavam irregulares, cobrando valores maiores do que o previsto e facilitando a prática de fraudes. Além disso, foram identificadas ligações irregulares, os “gatos”, na rede de energia elétrica e de abastecimento de água do estabelecimento. Por fim, os agentes da força-tarefa também não encontraram extintores de incêndio ou documentos que cumprissem as exigências do Corpo de Bombeiros.

O estabelecimento foi completamente interditado. Outros três postos de gasolina da Região Metropolitana também foram autuadas na ação, que aconteceu também em Niterói e Itaboraí. Participaram da força-tarefa a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), o Procon-RJ, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro (Agenersa) e as Polícias Civil e Militar, além das concessionárias de água e energia da região.