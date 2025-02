Polícia Civil prende envolvido na morte de motorista de aplicativo em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta terça-feira (11), um homem acusado de homicídio. O criminoso era gerente do tráfico de drogas em uma comunidade no bairro de Porto Novo, no município de São Gonçalo.

O homem é um dos membros de uma quadrilha apontada como responsável pelo espancamento que matou o motorista de aplicativo José Paulo dos Santos, em julho de 2024. Na ocasião, a vítima tinha se recusado a deixar a namorada de um homem que seria traficante no interior da comunidade.

Leia também

Homem é preso por furto em estabelecimento comercial de Niterói

Roubo de cabos deixa escola estadual em Caxias sem luz e aguá, lesando mais de mil estudantes

Com essa prisão, todas as quatro pessoas envolvidas no crime foram presas. Contra o autor, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.