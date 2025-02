PM prende dois criminosos e apreende arma de fogo no Cubango, em Niterói

Equipes do 12° BPM de Niterói prenderam, na tarde desta terça-feira (11), na Comunidade do Serrão, no Cubango, dois criminosos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Durante o patrulhamento, que tinha como objetivo reprimir o tráfico local, os policiais conseguiram deter os dois homens, que portavam farto material entorpecente e uma arma de fogo.

Com eles também foram apreendidos 3 carregadores contendo 26 munições; 1 rádio transmissor e R$ 49,00 em espécie.

Os criminosos foram conduzidos para a delegacia para registro e autuação em flagrante delito e cumprimento do mandado de prisão.