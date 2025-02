Homem é preso por furto em estabelecimento comercial de Niterói

Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam na noite desta terça-feira (11), um homem, de 25 anos, acusado de furto em um estabelecimento comercial no Centro de Niterói. O crime aconteceu no antigo prédio da Oi, localizado na Rua São Pedro, durante a madrugada.

De acordo com os agentes, a equipe foi acionada após o vigilante do prédio perceber, por meio das câmeras de segurança, que dois indivíduos haviam invadido o espaço pela janela. A polícia iniciou buscas no local, onde, no 3º andar, o suspeito foi encontrado com aproximadamente 150 metros de fios.

O material foi apreendido e o autor conduzido à 76ª DP. Lá, ele foi autuado em flagrante por furto, permanecendo preso. O acusado já possui anotações criminais relacionadas ao mesmo crime.