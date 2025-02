Homem condenado a mais de 20 anos de prisão é detido no Rio

Um homem foi detido, nesta segunda-feira (10), por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital, em Inhaúma, Zona Norte do Rio acusado de participar de um assalto que acabou com a morte de uma jovem com um tiro na nuca em 2009, no Centro do Rio. O criminoso foi condenado a mais de 20 anos de prisão.

Ele possui dez anotações criminais por uma série de crimes como roubo, furto, latrocínio, e atentado violento ao pudor. A justiça tinha oferecido um benefício ao suspeito, mas ele não se apresentou periodicamente, o que resultou em uma ordem de prisão expedida pela Vara de Execuções Penais.

