Vasco retoma conversas pela contratação do atacante argentino Benjamin Garré

O Vasco voltou a negociar a contratação do atacante Benjamin Garré. O cruzmaltino voltou a conversar com o Krylya Sovetov, da Rússia. O argentino foi alvo da diretoria vascaína no meio de 2024, mas os russos recusaram as investidas.

Na busca por pontas, o Vasco voltou a ter interesse em Garré e enviou a proposta pelo jogador na última sexta-feira (07). O clube carioca tenta, no momento, chegar a um acordo com relação ao modelo da negociação.

A princípio, o Vasco tenta um empréstimo com a obrigação de compra a partir de metas contratuais. Como Garré apresentou problemas físicos recentemente, a diretoria vascaína entende que precisa se resguardar. A equipe russa, por sua vez, quer tirar as metas do contrato.

Leia também:

▶ Mais 320 vagas para castração de cães e gatos em São Gonçalo

▶ Motorista fica preso dentro do próprio carro e é resgatado por PMs

Garré é canhoto e atua nas duas pontas, mas joga preferencialmente pela direita. Atualmente, as opções para a posição são Adson, lesionado, e Maxime Domínguez. Já Paulinho e Puma Rodríguez atuaram improvisados nesta função no clássico contra o Fluminense.

Com contrato com o time russo até junho de 2026, o argentino teve sua melhor temporada da carreira em 2023/2024 na Rússia, quando fez nove gols e deu três assistências em 25 jogos. Na atual temporada, balançou as redes uma vez, em 16 jogos. A equipe dele ocupa a 10ª posição da liga russa.