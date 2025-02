Homem é preso após morder e arrancar parte da língua de mulher em São Paulo

Um homem de 31 anos, foi preso em flagrante após morder e arrancar parte da língua de sua companheira, em Osasco, São Paulo, na tarde do último domingo (9). A mulher, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento Conceição, sem parte da língua. Agentes da Guarda Civil Metropolitana foram acionados ao local e a mulher relatou que havia sido agredida e ameaçada pelo homem. O agressor foi encontrado próximo a UPA e preso.

Além das agressões, os agentes confirmaram que a mulher tinha uma medida protetiva contra o homem, que foi encaminhado ao 5º DP (Osasco) e recolhido à Cadeia Pública desse município. De acordo com o boletim médico, não foi possível realizar a reconstrução ou sutura da língua da vítima. A mulher segue com uso de antibióticos e analgesia e, após a cura dos ferimentos, deve fazer acompanhamento com fonoaudiologia.

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.