Jogador brasileiro é atingido por copo em comemoração de gol no Campeonato Turco

No último domingo (9), um jogo válido pelo Campeonato Turco foi marcado por uma situação, no mínimo, lastimável. O meia-atacante do Fenerbahçe, Anderson Talisca, foi atingido por um copo cheio d’água enquanto comemorava o gol em cima do Alanyaspor, pela 23ª rodada da competição.

O atleta foi comemorar o gol perto da bandeirinha de escanteio, e deu as costas para a torcida do Alanyaspor. Após ser atingido, o brasileiro caiu no chão e recebeu atendimento médico em campo. Ele celebrava seu segundo gol com a camisa do Fenerbahçe.

O meia-atacante não sofreu ferimento e seguiu normalmente na partida.

Nesta segunda-feira (10), Anderson Talica postou uma foto em perfil pessoal nas redes sociais com o gesto de “beleza”. O torcedor que atirou o copo ainda não foi identificado.