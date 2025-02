Medalhista olímpica acusa namorado de traição e desabafa em live: "ele é um lixo"

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris com a Seleção Brasileira de vôlei, "Natinha" havia aparecido de surpresa no Rio - Foto: Reprodução/Redes sociais

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris com a Seleção Brasileira de vôlei, "Natinha" havia aparecido de surpresa no Rio - Foto: Reprodução/Redes sociais

Líbero do Praia Clube e da Seleção Brasileira de vôlei, Natália Araújo abriu uma live, na noite deste domingo (9) para contar aos seus seguidores que havia descoberto uma traição do namorado, o massagista e fisioterapeuta João Pedro.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris com a Seleção Brasileira de vôlei, "Natinha", como é conhecida, havia aparecido de surpresa no Rio de Janeiro para visitar o companheiro, que aplicava um curso de massagem terapêutica de três dias no bairro Itanhangá. O profissional não sabia que a namorada iria aparecer, já que a mesma mora em Belo Horizonte e mantém uma rotina intensa de treinos e jogos.

Ao chegar no Rio, a atleta publicou uma série de stories contando sobre a surpresa. Ela detalhou ainda toda a saga para chegar ao local, onde precisou ônibus e até mesmo realizar uma travessia de barco.

Também pelos stories, Natinha revelou que o plano teria dado certo e que estava muito feliz em ter conseguido encontrar João Pedro.

“Vale muito a pena ver o sorriso de quem a gente ama. Eu senti que ele ficou mais impulsionado em fazer, alegre. Não que ele não seja, ele é uma pessoa de luz, diferenciada, mas eu senti isso. Estou muito feliz de estar aqui”, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.

No entanto, na noite de domingo (9), a atleta veio a público, através de uma live onde aparecia chorando, para contar que descobriu uma traição de João Pedro.

“Eu achando que ele estava do meu lado, mas ele não estava, não. Ele estava aqui no Rio de Janeiro com essa vagabunda, com essa vagabunda, me traindo. Isso que ele estava fazendo. Ele é um lixo, para que todos vocês saibam aqui, para não ficar pagando pau para ele. Não paguem pau para gente lixo, para homem lixo”, declarou Natinha.

“Ele sempre deixou muito claro que nunca iria fazer isso [trair]. Eu fiz a surpresa para ele, estava muito feliz, muito, de estar aqui com ele. Mas ele fez isso comigo. Eu sempre o amei com todo meu coração. Eu estava enfrentando um dos momentos mais difíceis da minha vida, profissionalmente, e achando que ele estava do meu lado”, completou.

Pouco tempo após o fim da live, a atleta ainda fez uma nova publicação para informar aos seguidores que estava bem e na casa de uma amiga.

Até o momento, João Pedro não se manifestou sobre o caso.