Olheiro do tráfico é preso em operação da PM no Morro do Amor, em Maricá

Um suspeito de 23 anos foi preso na noite de quinta-feira (8), acusado de atuar como olheiro do tráfico de drogas no Morro do Amor, em Eldorado, Maricá. A prisão foi realizada pela equipe do Patamo da 6ª Companhia, durante operação de combate ao tráfico na região.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi avistado tentando fugir ao perceber a aproximação da viatura. Após cerco, os policiais conseguiram abordá-lo e encontraram com ele uma réplica de pistola e um aparelho celular.

O acusado foi conduzido à 82ª Delegacia de Polícia (Maricá), onde confessou estar atuando como olheiro para traficantes na comunidade. Ele foi autuado em flagrante e permanece preso e à disposição da Justiça.