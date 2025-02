Dupla é presa após roubo na BR-101

Na madrugada deste sábado (08), dois suspeitos foram presos por roubo a transeuntes após um patrulhamento policial na Rodovia BR 101, em Niterói. A prisão aconteceu após denúncia de vítimas que relataram terem sido abordadas por dois homens em uma motocicleta vermelha, que realizaram assaltos na região do Barreto.

Agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados e iniciaram buscas na área. Em pouco tempo, os acusados foram localizados e abordados, na altura da Avenida do Contorno, na BR-101. Durante a revista, foi encontrado com eles um simulacro de pistola, um telefone celular roubado e a motocicleta usada para os assaltos.

Os acusados, de 21 e 17 anos, foram encaminhados para a 76ª DP (Centro), onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo, e o menor foi autuado por fato análogo ao roubo.