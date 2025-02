Confronto no Morro do Boa Vista, em Niterói, termina com um ferido e grande apreensão de drogas

Duas operações de combate ao tráfico de drogas em Niterói resultaram em apreensões e confrontos entre policiais e suspeitos, nesta terça-feira (7).

A primeira ocorrência teve início por volta das 15h40, quando as equipes do GAT A e P2, do 12º BPM (Niterói) realizavam patrulhamento na comunidade do Morro do Boa Vista, no bairro São Lourenço. Durante a ação de repressão ao tráfico, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por três suspeitos, que tentaram atacar as guarnições. Houve confronto, e um dos suspeitos foi atingido.

O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Azevedo Lima, enquanto os outros dois fugitivos foram detidos após um cerco policial. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 com numeração raspada, 90 sacolés de cocaína, 70 pedras de crack, 45 trouxinhas de maconha, além de um rádio transmissor e R$ 48,00 em espécie. Os detidos foram conduzidos à 76ª DP (Centro), onde foram autuados.

Leia também:

Bailinho do AquaRio: Pré-Carnaval une folia e vida marinha no Rio

Mulher é presa por furto em supermercado no Centro de Niterói

Já na segunda ocorrência, que ocorreu à noite outras guarnições, realizavam patrulhamento na comunidade da 44, também em Niterói, com o objetivo de coibir o roubo de veículos. Durante a operação, os policiais se depararam com indivíduos que, ao notarem a presença das viaturas, começaram a disparar contra os agentes.

Material para endolação | Foto: Divulgação

Houve novo confronto, resultando na fuga dos suspeitos, que abandonaram uma residência na área e deixaram para trás uma grande quantidade de material relacionado ao tráfico de drogas. Entre os itens apreendidos estavam 76 pinos de cocaína, dois tabletes e sete pedaços de maconha, além de três rádios transmissores e diversos sacos usados para endolação de drogas. Os materiais foram levados à 77ª DP (Icaraí)