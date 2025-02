Polícia prende mulher acusada de homicídio de ex-marido para se apropriar de um bar karaokê

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prenderam uma mulher que estava sendo procurada pelo homicídio e ocultação do cadáver do ex-marido para se apropriar de um bar karaokê.

De acordo com as investigações, o objetivo da mulher e do seu ex-namorado era matar Roberto Guimarães Barbosa para se apropriarem de um bar com karaokê em 2023.

Leia também

Operação Conjunta entre Prefeitura de Niterói e Segurança Presente resulta em prisão e apreensão de veículo clonado; Vídeo!

Dupla é presa após roubo na BR-101



A acusada foi presa dentro do estabelecimento, na feira de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Ela foi levada para a sede da DHBF, em Belford Roxo.