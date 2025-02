Operação Conjunta entre Prefeitura de Niterói e Segurança Presente resulta em prisão e apreensão de veículo clonado; Vídeo!

Uma ação conjunta entre o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói e o programa Segurança Presente Niterói resultou na apreensão de um veículo clonado e na prisão de um homem procurado pela Justiça, em Jurujuba, Zona Sul de Niterói, nesta quinta-feira (06).

A operação teve início com um alerta do Cisp sobre a circulação de um Honda Civic, com a placa RIO0132, que suspeitava-se ser clonado. O veículo foi localizado trafegando na Avenida Silvio Picanço, em Charitas, e as equipes do Segurança Presente, com apoio de guardas municipais que monitoraram o trajeto através das câmeras, realizaram um cerco nas vias de acesso à região de Jurujuba.

O carro foi abordado na Estrada General Eurico Gaspar Dutra, e durante a revista, o motorista apresentou uma identidade falsa. A verificação do veículo confirmou indícios de clonagem, como sinais de lixamento e remarcação no motor.

Durante a abordagem, também foi descoberto que o suspeito possuía quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de receptação, furto, tráfico de drogas e associação ao tráfico. O homem foi preso e encaminhado à delegacia.

Cercamento – Desde a implantação do Sistema de Cercamento Eletrônico, em 2019, pela Prefeitura de Niterói, quase 600 veículos roubados, clonados ou envolvidos em crimes foram recuperados, sendo 134 apenas em 2024. O sistema opera 24 horas por dia e conta com 120 câmeras inteligentes capazes de ler fragmentos de placas, identificar veículos por cores e até cruzar informações com sistemas de outros estados.

Ações como essa evidenciam o papel fundamental do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), um órgão da Prefeitura de Niterói que utiliza tecnologia avançada e promove a integração entre as forças de segurança pública para prevenir e combater crimes. O sistema conta com mais de 522 dispositivos de segurança espalhados pela cidade, além de sistemas de monitoramento inteligentes que geram alertas em tempo real para as equipes em campo. Dez portais de segurança nas entradas e saídas da cidade complementam o sistema, reforçando o controle de fluxo e a segurança e são operados por guardas municipais da Secretaria de Ordem Pública.





