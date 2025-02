Botafogo inicia venda de ingressos para jogo de ida da Recopa Sul-Americana

O Botafogo iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Racing, na Argentina, pela decisão da Recopa Sul-Americana. O Glorioso abriu nesta sexta-feira (07) a carga de entradas para o jogo no dia 20 de fevereiro, no El Cilindro, casa dos argentinos.

O clube carioca adquiriu os ingressos junto ao Racing para comercializá-los por conta própria. Os sócios do programa 'Camisa 7' têm prioridade na compra. Os ingressos custarão R$ 240 cada. Não há venda de meia-entrada ou gratuidades. Elas devem ser adquiridas pelo site botafogo.com.br/ingresso.

A compra é restrita a um ingresso por CPF. Todas as vendas serão realizadas de maneira online. É também obrigatória a apresentação dentro do aplicativo parceiro do Botafogo.

Ordem de abertura para vendas:

Glorioso, Glorioso OFF Rio e Glorioso OFF Brasil: 07/02, às 12h;

Alvinegro, Alvinegro OFF Rio, Preto OFF Rio e Branco OFF Rio: 07/02, às 14h;

Preto: 07/02, às 16h;

Branco: 07/02, às 18h;

Público geral: 10/02, às 12h.

O Botafogo também vai oferecer pacotes de viagens, por meio da agência de viagens que possui parceria com a Conmebol. As opções podem incluir hospedagem, voo, transfer para o estágio e ingresso.

O Botafogo volta a campo neste domingo (09), às 16h (horário de Brasília) para enfrentar o Madureira. A partida, válida pela nona rodada do Campeonato Carioca, será no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).