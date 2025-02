Adolescente de 16 anos desaparece em Cabo Frio

Uma adolescente de 16 anos, identificada como Helen Silva de Araújo, está desaparecida desde a madrugada do último sábado (1º), em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Helen, que realiza tratamento psicológico, saiu de casa sem ser percebida e não foi mais vista pelos familiares.

De acordo com sua mãe, Denise Araújo, a jovem estava feliz no dia do desaparecimento e havia comprado material escolar para iniciar o ensino médio. Diante da situação, a família registrou um boletim de ocorrência.

Na noite de domingo (2), os parentes receberam uma ligação informando que Helen teria sido vista no Morro do Limão, próximo à Vila do Ar, no bairro Jardim Esperança. No entanto, após essa informação, a família não conseguiu mais obter notícias sobre seu paradeiro.

Já na sexta-feira (7), outra ligação informou que a adolescente teria sido vista na zona rural de Itajubá, em Minas Gerais. No entanto, a presença de Helen no local indicado ainda não foi confirmada.

A família pede ajuda para localizar a jovem. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser comunicada ao SOS Crianças pelos telefones: (21) 2286-8337, (21) 99400-7704 e (21) 98596-5296.