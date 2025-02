Mulher é presa por furto em supermercado no Centro de Niterói

Na tarde desta sexta-feira (7), policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em um supermercado, localizado na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói.

Uma funcionária do estabelecimento, relatou que, ao realizar suas atividades no estabelecimento, avistou a acusada, de 37 anos, furtando uma peça de carne, especificamente uma alcatra, no valor de R$ 88,26. A acusada foi imediatamente detida e conduzida pela equipe até a 76ª DP (Centro).

Na delegacia, a mulher foi autuada em flagrante por furto, e permaneceu presa.