Bailinho do AquaRio: Pré-Carnaval une folia e vida marinha no Rio

A programação conta com a presença da bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio - Foto: Divulgação

A programação conta com a presença da bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio - Foto: Divulgação

O AquaRio, maior aquário marinho da América do Sul, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, promove nos dias 22 e 23 de fevereiro uma programação especial de pré-carnaval. O evento, batizado de "Bailinho do AquaRio", combina a alegria do carnaval com a conscientização ambiental, oferecendo atividades interativas para crianças e famílias.

No dia 22, a programação começa às 11h com a oficina "Mini Seres do Mar", um bloco infantil que une músicas carnavalescas e aprendizado lúdico sobre a vida marinha. Mais tarde, às 13h30, a bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio promete agitar o público com uma apresentação especial.

Leia também:

Irmãos, de 5 e 7 anos, morrem após comerem gelatina na Bahia

Adolescente de 16 anos desaparece em Cabo Frio



No dia seguinte, das 11h às 15h, o "Animasom" assume o comando da festa, promovendo atividades recreativas e educativas para os pequenos. A programação também inclui um concurso de fantasias, incentivando os participantes a criarem figurinos inspirados no universo marinho. O vencedor ganhará um passaporte anual para o AquaRio com direito a um acompanhante, permitindo visitas ilimitadas por um ano.

Oficina destaca impacto do glitter nos oceanos

Além do Bailinho, entre os dias 1º e 5 de março, o AquaRio lança uma campanha educativa sobre os impactos ambientais do uso excessivo de plásticos e microplásticos, com foco no glitter. O material, comum em festividades como o carnaval, representa uma forma invisível de poluição marinha, afetando desde pequenos organismos até grandes espécies através da bioacumulação.

Para sensibilizar os visitantes, a campanha apresentará alternativas sustentáveis, como o glitter biodegradável. Uma das atrações será a oficina "Brilho Sustentável: Oficina de Bio-Glitter", onde os participantes aprenderão a produzir seu próprio glitter ecológico, promovendo o consumo consciente e a preservação dos oceanos.

Inaugurado em 2016, o AquaRio conta com 26 mil m² de área e abriga cerca de 10 mil animais de 350 espécies diferentes. Sua principal atração é o Recinto Oceânico, um tanque com 3,5 milhões de litros de água e sete metros de profundidade, onde os visitantes podem atravessar um túnel subaquático e observar de perto a diversidade da vida marinha.

Serviço:

Onde: AquaRio (Praça Muhammad Ali, Gambôa, Rio de Janeiro – RJ)

Horários estendidos durante a alta temporada:

• Primeira entrada: 09h

• Última entrada: 17h

• Fechamento: 18h

Ingressos