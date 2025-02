Mulher é presa em flagrante após furtar loja no Centro de Maricá

Na tarde desta sexta-feira (7), uma mulher foi detida por agentes da Guarda Municipal de Maricá depois de furtar uma loja no centro da cidade.

De acordo com os relatos coletados, a suspeita entrou no estabelecimento se passando por uma cliente, mas ao caminhar entre as sessoes, começou a colocar produtos dentro de sua bolsa.

Funcionários observaram a atitude suspeita da mulher, já que ela tinha entrado na loja duas vezes no mesmo dia.

Ao tentar sair da loja, ela foi abordada por agentes — que já haviam sido chamados. As autoridades encontraram dentro de sua bolsa os produtos furtados, prendendo em flagrante.

A mulher foi conduzida para a 82ª DP (Maricá).