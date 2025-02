Em São Gonçalo, PRF apreende armas, munições e drogas após confronto armado

Na noite de quinta-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu diversas drogas, além de dois fuzis e uma granada pronta para uso. A ação aconteceu no km 302 da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo. Um homem foi preso e um veículo foi recuperado após troca de tiros.

Por volta de 23h, policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações especiais (NOE-RJ) realizavam patrulhamento no trecho quando deram ordem de parada a um veículo que transitava em velocidade incompatível à da via. O motorista do carro não obedeceu e tentou fugir adentrando a comunidade do Jardim Catarina.

O automóvel em fuga ficou imobilizado após colidir em uma barricada, momento em que três homens desceram do carro disparando contra os policiais. A equipe PRF observou que estava sendo alvejada não só por integrantes do veículo, mas por diferentes pontos da comunidade.

Estabilizado o perímetro, a equipe PRF foi até o veículo, onde encontrou um integrante da quadrilha ferido. Ele estava armado com um fuzil Colt M4, um carregador com 24 munições e uma granada explosiva. Além disso, foi encontrado dentro do veículo um simulacro de fuzil e uma mochila contendo 103 pinos de cocaína, 72 papelotes de crack e 24 trouxinhas de maconha.

O homem ferido foi encaminhado para atendimento médico de urgência no Hospital Estadual Alberto Torres.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal (Praça Mauá).